Viis asja, mida väga õnnelikud paarid teistmoodi teevad

Prevention vahendab suhteekspert dr Margaret Pauli viit nõuannet, millest võiks kõik õppust võtta – need tagavad, et suhe on rahuldustpakkuvam ja õnnelikum. Mis on need harjumused, mis iseloomustavad eriti õnnelikes suhetes olevaid inimesi?

Nad kohtlevad end ja oma partnerit hästi. Mõtle hetkeks, kuidas sa oma päeva veedad. Oled sa keskendunud sellele, mis sulle partneri juures ei meeldi? Kas sa mõistad iseend pidevalt hukka? Või on sinu jaoks prioriteet olla hea nii enda kui oma partneri vastu? Inimesed õnnelikes suhetes kohtlevad headusega nii ennast kui oma kallimat – lahked sõnad, lahked teod, lahke kuulamine ja lahked mõtted. Siin pole kohta vihale, hukkamõistule, kriitikale, ärritusele, süüdistamisele või eemaletõmbumisele. Nad võtavad enda tunnete eest vastutuse. Armastavas suhtes olevad inimesed ei pane vastutust oma tunnete eest teise õlule. Kui nad tunnevad viha, ärevust, valu, depressiooni, süüd või häbi, vaatavad nad enda sisse, et aru saada, mis tegelikult neid tundeid põhjustada võib. Nad ei pea end oma partneri valikute ohvriks, selmet õpivad nad oma tunnetega hakkama saama ja jagavad neid oma partneriga. Ning kui nad hakkama ei saa, ei ela nad end oma partneri peal välja, vaid otsivad abi. Nad võtavad vastutuse oma ajakasutuse eest, nii et see rahuldaks nii neid endid kui ka nende partnerit. Nad tagavad, et neil on piisavalt aega päevas nii töö, õppimise, konfliktiresolutsiooni, mängu ja armatsemise jaoks. Nad teevad aega laste jaoks, aega kodutööde jaoks, aega lõõgastumise jaoks. Nad hoolitsevad ühise elupinna eest viisil, mis arvestab partneri vajadustega. Kui üks partner on korrafriik ja teine paras segaduselemb, püüavad mõlemad tagada, et nende ühine kodu oleks mõlemale vastuvõetav. Kõrgeim prioriteet on endast välja anda lahkust ja headust, seega on nad mõlemad motiveeritud leidmaks viisi, kuidas koos elamine mõlemale mõnus oleks. Nad leiavad viisi, kuidas käia ümber rahaga, nii et see ei põhjustaks stressi ei neis endis ega nende partneris. Eesmärgiks pole mitte ainult piisavalt teenida, vaid ka rahaga nii ümber käia, et see ei oleks lisastressiallikas ei neile endile ega nende kallimale. Selles suhtes tehakse otsused töötamise või koju jäämise kohta ühiselt, pole võimalik, et vaid üks osapool otsustab, et hakkab nüüd teise kulul elama. Nad püüavad oma tervise eest hoolt kanda. Kui kaks inimest üksteisest väga-väga hoolivad, teevad nad samme selleks, et nende tervis püsiks korras. Armastavad inimesed ei käitu viisidel, mis oleks neile või nende partnerile kahjulik. Nad ei võta mõttetuid riske, näiteks ei sõida mootorrattaga ilma kiivrita. Nad ei istu purjus peaga rooli. Nad söövad tervislikult, teevad trenni ega suitseta. Nad ei taha, et nende partner peaks läbi elama nende enneaegse lahkumise mõne haiguse tõttu, mida oleks saanud vältida.