Üks asi, mis reedab, et ta ilmselt on sinust huvitatud

Selleks, et teada saada, kas ta on sinust huvitud, pead tegema ühe asja. Aja ta naerma! Jah, nii lihtne või raske see ongi. See test paljastab, kas valitud silmarõõm peab sind atraktiivseks või mitte.

Kui sa talle meeldib, siis ta kihistab naerda isegi siis, kui sul ei ole kõige parem huumorisoon. Samas, kui ta ei naera isegi, kui sa tegid just kõige parema nalja, siis tõenäoliselt ei pea ta sind atraktiivseks.

Psühholoogid testisid seda teooriat kolmes uurimuses. «Mõlemad sugupooled tahtsid olla humoorikamad ja naerda teise naljade üle rohkem, kui nad pidasid teist atraktiivseks,» selgitasid teadlased.

Huumori ei paljasta ainult tõelisi tundeid, vaid teeb ka inimese atraktiivsemaks. 2009ndal aastal tehtud uuringus selgus, et nii naised kui mehed leidsid, et huumorivaene kaaslane on vähem atraktiivne, kui need, kes on valmis naerma ja nalja tegema. Nii et, kui sa sisened või oled juba kohtingumaailmas, siis ära unusta, et atraktiivsus ja huumor käivad käsikäes.