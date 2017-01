Hollywoodi ikoonide salajased ilunipid

Marilyn Monroe

Selleks, et naise huuled paistaksid lopsakamad, lasi ta oma jumestajal huultele kanda viis kihti huulepulka ja kõige peale veel huuleläiget. Tumepunane värv pidi jääma suu nurkadesse ja keskele hajutati heledamat tooni, et huuled paistaksid eriti suured.

Marilyn Monroe Foto: AP/ Scanpix

Audrey Hepburn

Mis oli Audrey Hepburni kaunite ripsmete saladus? Nimelt olevat naine iga kord pärast ripsmetušši peale kandmist ripsmed üksteisest nõelaga eraldanud.

Audrey Hepburn Legacy Collection / Editorial / Scanpix

Elizabeth Taylor

Naise nägu paistis alati laitmatu ja särav, sest ta oli harjunud oma nägu korrapäraselt raseerima.

Grace Kelly

Vastupidiselt populaarsele uskumusele, et näo kontuurimine on saanud alguse Kim Kardashianist, siis ei, seda kasutas juba Grace Kelly.

Grace Kelly Foto: JRC Photo Library / Editorial / Scanpix

Sophia Loren

Loren pidas vahemere dieeti ja see tähendas, et korralik oliiviõli oli tal alati käepärast. Ta nahk püsis pehme ja särav tänu sellele, et ta armastas liguneda vannis, kuhu oli lisatud natukene õli.

Sophia Loren The Image Works / TopFoto / Editorial / Scanpix

Ingrid Bergmann

Bergmann oli pigem loomuliku ilu austaja ning meiki kandis enamasti ainult filmirollide tarbeks. Küll aga raseeris naine oma juuksepiiri, et tema laup paistaks suurem. Kusjuures tol ajal oli see pigem tavaline nähtus.

Gloria Swanson

Naine ütles, et tema ilusaladus on toored juurviljad. Ta kattis nendega terve näo ja sõi neid regulaarselt. Gloria lausus, et «ei ole olemas paremat ilutoodet, kui toored juurviljad.»

Gloria Swanson TopFoto.co.uk / Scabpix

Greta Garbo

Selleks, et ta silmad paistaksid teatraalsemad, kasutas Greta Garbo vaseliini, mida ta määris nii silmalaugudele kui silmade alla.

Greta Garbo / Personalities/ Scanpix

Marelene Dietrich

See saksa näitlejanna oli üsna kuulus oma ilunippide poolest. Esiteks lasi ta eemaldada purihambad, et saada teravamad põsesarnad, ning teiseks kasutas ta aeg-ajalt kirurgilist teipi, et nahka pingutada.