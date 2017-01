Sodiaagi saladused: kuidas erinevad tähemärgid negatiivsete tunnetega toime tulevad?

Jäär

Kui Jäär on nukker, kipub ta muutuma impulsiivseks, reaktiivseks ja vihaseks. Ta loobub oma tavapärastest rutiinidest ja harjumustest ning võib end sageli teistega vaidlemas avastada, vahendab Higher Perspective.

Sõnn

Sõnn tõmbub kurvana omaette ning kuna tal on kalduvus kergelt vihastada, teab ta, et tal pole jaksu teiste inimestega suhtlemiseks ning eelistab end isoleerida.

Kaksikud

Kaksikud kipuvad halbadel aegadel kõike üle analüüsima. Suisa nii väga, et side reaalsusega võib kaduda. Ta vihkab kurbust ning seda, et see muudab ta vaikseks ning eraldatuks.

Vähk

Kui Vähi elus juhtuvad traagilised sündmused, muudab see ta üliemotsionaalseks. Valuga on raske hakkama saada, ta võib hingevalu suisa füüsiliselt tajuda.

Lõvi

Lõvi stress on tema näost kaugele näha, kuid talle ei meeldi sellest rääkida. See tavaliselt toob kaasa hilisema kokkuvarisemise. Ta sütik on erakordselt lühike ning talle meeldib selles olukorras end ohvriks tuua.

Neitsi

Kui inimesed püüavad Neitsitega rääkida, tõmbub ta endasse. Kui aga keegi kogemata närvi tabab, muutub ta üliagressiivseks.

Kaalud

Kui Kaalud on kurvad, muutuvad nad väga tujukaks. Nad püüavad hoida hea tuju maski, kuid pigem eelistaksid omaette olla.

Skorpion

Skorpionid on halvas tujus olles tujukad ja agressiivsed. Ta laseb end oma mõtetest hulluks ajada.

Ambur

Ambur muutub nukras meeleolus iseenda väga tõsiseks versiooniks. Ta on letargiline ja väga ärevil ning pahatihti pöördub ta ka meelemürkide poole.

Kaljukits

Kaljukits tunneb nukrana end täiesti lootusetult. Tal puudub motivatsioon oma päevaga ühele poole saada, isegi kui on selle pähe võtnud.

Veevalaja

Ka Veevalaja otsib nukrana omaette olemise võimalust ja üksindust. Sa võid maailma jaoks rõõmu teeselda, kuid sisemuses on vaid tühjus.

Kalad

Kalad oskavad nukrana olles läbi käia kõik nende elu jooksul juhtunud kurvad sündmused, võimendades stressi nii veelgi.