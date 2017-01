Whisperi kasutajad paljastasid, mis on kõige hullemad asjad, mida nad on teinud, et kaalu kaotada. Etteruttavalt võib öelda, et enamasti sellised äärmused ei toimi.

«Ma proovisin rohkem seksida. Ei toiminud.» «Nipp lühematele tüdrukutele: las keegi paneb kõik snäkid ja maiustused kõige kõrgemale riiulile, kuhu sa ei ulatu.» «Ma ei ole väga korralikult söönud, sest mängin kogu aeg arvutimänge. Sellepärast olen ka kaalust alla võtnud.» «Ma istusin tund aega jääkülmas vannis, et kaalust alla võtta.» «Pärast seda, kui ma olen liiga palju söönud, siis masturbeerin, et kaloreid põletada.» «Ma kaotasin mitu kilo sellega, et vähendasin kalorite hulka ja valisin tervislikuma elustiili. Seda sellepärast, et ma vähendasin toidu peale raha kulutamist, et lubada endale paremaid elamistingimusi.» «Nipp: iga kord, kui sa sööd, siis anna pool toidust koerale.» «Ma joon nii palju rohelist teed, et ajab juba iiveldama ja tänu sellele ei söö ma nii palju.» «Ma kaotasin stressiga üle kahe kilo. Mul on hea meel, et ma kaalust alla võtsin, aga see ei olnud tore aeg.» «Mul on väga seksikas tüdruksõber ja tänu temale olen ma kaalust alla võtnud. Ma näen hea välja, aga igatsen rämpstoitu.»