Seitse asendamatut nõuannet, kuidas külma ilmaga ellu jääda

Riided kihiti selga!

Arvad, et ühest kallist kampsunist soojas püsimiseks piisab? Oh ei, tarvis oleks kanda ikka vähemalt kolme kihti riideid, juurde panna või ära võtta on alati võimalik. Kihiti riietumine hoiab kaitstuna ka külma tuule eest, mis püüab igast praost ligi hiilida. Küll aga tuleks meeles pidada, et ei tasu end päris kubujussiks riietada, sest nii hakkab kergesti palav. Jäta meelde, et aluskihi eesmärk on viia higi nahast eemale, keskmine kiht hoiab kehast niiskuse kaugemal ja lisab soojust, kolmas kiht hoiab sooja ning neljas kiht on isolatsiooniks ja hoiab kihte keha ümber paigal.

Voodisse pugedes pane tekid õigesse järjekorda!

Külma saabudes armastavad inimesed voodi tekkidega üle kuhjata ja tihti arvatakse, et tuleks pehme fliistekk või villane päevatekk esmalt enda ümber kerida. Tegelikkuses tuleks hoopis vastupidi teha! Väga lihtne on meeles pidada, et mida paksem tekk, seda lähemal peaks see kehale olema! Nimelt hoiavad just üldlevinud fliistekid ja muud õhemad katted paksude tekkide sooja paremini kinni, seega peaksid need just kõige pealmiseks kihiks olema.

Paksud vaibad ja kardinad kasutusse, pane tööle ka laeventilaator!

Põrand võib neelata endasse väga suure osa toasoojast ja kui seda korralikult soojustada pole kohe võimalik, aitab ajutiselt paksemat sorti vaip. Külm oskab jalgade kaudu väga hästi kogu kehasse pugeda, seega on palju mõnusam hoida villastes sokkides varbad sooja vaiba sees. Pimedal ja külmal ajal neelab palju sooja ka klaaspind, selle vastu aitavad paksud kardinad. Samuti tasuks tööle panna laeventilaator, sest soe õhk tõuseb üles ning madalal tempol töötav ventilaator toob sooja tagasi sinuni.

Püsi aktiivsena!

Suurem osa inimesi tahab külma ajal pugeda vaid teki alla ning imetleda külma läbi aknaprao. Tegelikult tuleks hoopis vastupidi talitada, sest liikumine paneb vere liikuma ja tuppa tulles tundub õhk hulga mõnusam, sest keha on juba soe. Nii palju on toredaid talviseid tegevusi, mida väljas teha saab, samuti mõjub külmas liikumine hästi kehakaalule, sest tuleb rohkem vaeva näha, et kehal soe hakkaks.

Vali hoolikalt kosmeetikat ja kreeme, mida nahal kasutad!

Külmal ajal tuleks nahka hoolikalt niisutada ning ära ei tohiks unustada nägu ning huuli. Eelista vaid õli või vaha baasil tehtud tooteid, et kaitsta enda nahka külma eest. Vee baasil tehtud toodetes sisalduv vesi külmub ning kuivatab ja teeb su nahale vaid liiga.

Soojenda end vürtsidega ja küpseta!

Lihtne ja loogiline, et küpsetades kasutad ahju, mis toob tuppa lisasoojust! Kindlasti ei tohiks aga köögiahju kasutada küttekoldena, pigem kutsuda külla palju sõpru, kes aitavad enda kehasoojusega samuti temperatuuri tõsta. Õhtusööki tehes ära unusta toite ja vürtse, mis annaksid sooja. Eelista suppe, ühepajatoite, putrusid ning joo midagi sooja kõrvale, näiteks teed, kohvi või glögi. Talviselt ajal on eriti hea kasutada rohkelt ingverit, küüslauku, pipart, tšillit, paprikat, kaneeli, nelki, kardemoni ja kurkumit.

Mine sauna või duši alla!

Soe vesi ja saun aitavad suurepäraselt su külmunud varbaid ja sõrmi üles sulatada. Mõnusaks vahelduseks võib püherdada ka lumes või hüpata jääauku! Duši all on soovituslik lasta sooja ja jahedat vett vaheldumisi, see paneb vere paremini liikuma ning teeb meele kohe erksamaks. Selle järel on magus uni samuti garanteeritud.

Eneli Rahula on rändaja ning blogija Eestimaa kaunite metsade vahelt. «Investeerin mälestustesse ning käin mööda rada, mis pakuks põnevust ja väljakutseid. Naudin. Naeran. Näen.

Minu tegemiste ja teiste postitustega saad kursis olla läbi www.dodolce.com lehe või tule aja juttu Facebookis – www.facebook.com/enelirahulapage.»