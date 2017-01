Pane tähele: kümme märki, et oled läbi põlenud

1. Väsimus. Esimene selge märk läbipõlemisest on see, kui tunned end pidevalt väsinult. Väsimus võib olla nii emotsionaalne, füüsiline kui ka vaimne. On tunne, nagu tühjaks pigistatud sidrunil.

2. Motivatsioonipuudus. Puudub igasugune entusiasm ükskõik mille suhtes ning ei ole enam seesmist motivatsiooni töö tegemiseks. Iga päev on üha raskem sundida end tööle minema.

3. Frustratsioon, küünilisus ja muud negatiivsed emotsioonid. Sul on tunne, et pole vahet mida sa teed või tegemata jätad. Oled pessimistlikum kui tavaliselt. Negatiivsed tunded on loomulikud, kuid tasub tähelepanelik olla, kui need pidevalt kõike varjutama hakkavad.

4. Kognitiivsete võimete vähenemine. Kroonilise stressi ja läbipõlemise tulemusena väheneb tähelepanu- ja keskendumisvõime. Stressiolukorras keskendume me peamiselt stressorile, mis aitab meil lühiajaliselt probleemiga tegeleda. Kui stress muutub krooniliseks, on raske teistele asjadele tähelepanu pöörata. Seetõttu kahaneb otsustusvõime ning lühimälu.

5. Tagasilangus tööefektiivsuses. Kui sa pole kindel, kas tegu on läbipõlemisega või mitte, proovi hinnata oma töö efektiivsust nüüd ja enne sümptomite algust. Pikaajaline perspektiiv aitab kindlaks teha, kas tegu on kehva perioodiga või on efektiivsus tõesti aja jooksul vähenenud.

6. Isiklikud probleemid nii tööl kui kodus. Need võivad esineda erinevalt – kas on inimestega rohkem konflikte ja vaidlusi, või hoopis loobud suhtlemisest ja võõrandud teistest.

7. Enese eest mitte hoolitsemine. Läbipõlenud inimesed kipuvad enese lohutamiseks alkoholiga liialdama, suitsetama, sööma rämpstoitu või liiga vähe magama.

8. Mõtled tööst ka siis, kui pole tööaeg. Pidevad töömõtted segavad keskendumist hobidele ja vaba aja veetmisele.

9. Vähenenud rahulolu. Tendents tunda end nukrana ja oma karjääriga rahulolematuna, sama kehtib ka koduse elu kohta. Võib tunduda, et oled mingis faasis «kinni» ja asjad ei liigu paremuse poole, isegi kui sa väga püüad.

10. Terviseprobleemid. Pikaajaline krooniline stress võib tekitada seedehäireid, südamehaigusi, depressiooni ning ülekaalulisust.