Mis on läbipõlemine ja kuidas sellega toime tulla?

Läbipõlemise puhul ei ole tegu meditsiinilise diagnoosi, vaid kroonilise stressi ebameeldivate tagajärgedega. Pideva stressi all olles stimuleerime me oma hormonaalsüsteemi üle, et see meile energiat annaks. Alguses tundub, et kõik on suurepärane – me võtame ette ja suudame üha rohkem, andes endale hoogu kofeiini, muude meelemürkide või tahtejõuga. Hiljem aga tekib olukord, kus stressi on vaja üha rohkem ja rohkem, et üldse midagi tegema hakata. Seega töövõime suurenemise asemel see alaneb, kaasnevad unetus, mäluhäired ning mitmed muud ebameeldivused.

Inimesed ei põle läbi üleöö. Esimesi sümptomeid me ilmselt ei märkagi, kuid kui tekib tunne, et midagi on valesti, peaks probleemiga kohe tegelema hakkama. Läbipõlemist esineb rohkem neil inimestel, kel pole kindlaks määratud töö- ja puhkeaega ning kes kipuvad tööd koju kaasa võtma.

Väga lihtsad põhitõed

Enese eest hoolitsemine algab kahest alustalast – uni ja tervislik toitumine. Tihti kaasneb stressiga ülesöömine ja kaalutõus, mistõttu hakatakse toitumist piirama. Õige oleks süüa rohkem – kuid mitte rohkem šokolaadi, vaid rohkem täisväärtuslikke puu- ja juurvilju ning rohelisi lehtköögivilju. Kiudainete- ja antioksüdantiderikas toit aitab organismil stressiga võidelda. Samuti tuleb jälgida oma veetarbimist ning raske vaimse pingutuse korral võiks juurde süüa kalaõli kapsleid.

Eluks vajalikku und organism järele magada ei saa ning pideva unepuuduse korral võivad kahjustused olla alatised. Enamik uuringuid on ühel nõul, et inimesele on vaja vähemalt kuut segamatut unetundi ööpäevas. Läbipõlemisest taastumiseks vajab organism 8-10 tundi und päevas, lisaks sellele paar kümneminutilist pausi päeva jooksul vaikses kohas oma mõtete korrastamiseks.

Hoia oma elu kontrolli all

Üks läbipõlemisega kaasnevaid mõtteid on «miski on tegemata, aga ma ei tea mis». Taastuda on lihtsam, kui kannad endaga kaasas märkmikku, kuhu kõik vajaliku üles kirjutad ja hiljem maha tõmbad. Seades tegemist vajava prioriteetide järjekorda, on lihtne end tunnustada, kui midagi on tehtud. Abiks on ka kõikvõimalikud kalendrid ja meeldetuletused – nii pääsed vähemalt murest, et midagi tähtsat ununeb. Kui muretsemine ei lase õhtul magama jääda, pane end vaevad asjad kirja ja lepi endaga kokku, et tegeled nendega homme.

Trenn ja lõbu käsikäes

Tänapäeval õpetatakse meid olema töös efektiivsemad ja oma aega planeerima, kuid vähesed õpivad teadlikult puhkama. Paljud on teinud endale hobist töö, mistõttu on puhast puhkeaega väga raske leida. Siiski peaks elus olema ka mõni hobi peale töö – olgu selleks siis muusika, lugemine, looduses viibimine või teatris käimine. Selle jaoks tuleb aega planeerida juba eos.

Hobide alla võib kuuluda ka trenn. Füüsiline aktiivsus on üks hea stressi peletamise viis, kuid läbi põlenud inimesed peaksid järgima, et nad end liiga palju ei piitsutaks. Hea indikaator on see, kas trenn pakub veel rõõmu või on see ainult tüütu kohustus. Usalda oma lõbubaromeetrit!