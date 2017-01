Naised vajavad ühte kallistust iga päev

Põhja-Carolina Ülikooli teadlaste meeskond leidis, et kallistamine tõstab oksütotsiini taset, vahendab Upvee. Lisaks langetab kallistamine vererõhku ja pärsib südamehaiguste riski. Kuigi kallistamine on kasulik ka meestele, tuli uuringus selgelt ilmsiks, et naistele on see vajalikum.

Kaisutades vallanduvad emotsionaalselt positiivsed ajukemikaalid. Kedagi kallistades annad sõna otseses mõttes õnne edasi. Kallistused võivad ka südamelöögisagedust aeglustada ja hirme vähendada. Pealegi on kallistada ka lihtsalt mõnus.

Tasakaalustatud ja terveks eluks peaks igaüks tundma, et ta on hoitud. Kallista rohkem!