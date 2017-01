Seitse märki, et sa oled voodis keskmisest parem

See ei ole väga tavaline, et partner ütleks sulle otse, kas sa oled voodis hea või halb. Daily Star vahendab, et need seitse märki peaksid näitama, et voodis oled sa ilmselt üle keskmise.

1. Kommunikatsioon on asja võti. Kõik, kes on kunagi suhtes olnud, teavad, et kommunikatsioon on iga suhte nurgakivi. Sama kehtib ka voodis. 2011.aastal tehtud uuringus selgus, et need, kes kommunikeerusid ja mõistsid üksteist rohkem, kogesid paremat seksi kui need, kes ei olnud väga head suhtlejad. Oskus teineteist kuulata ja näha asju teise vaatevinklist mõjutab seda, kui hea on partnerite voodielu. See ei tähenda seda, et te peaksite kogu aeg ja pikalt seksist rääkima, aga seda, et te suudate öelda, mis teile voodis meeldib ja kuulata seda, mida teine tahab.

2. Sa oled enesekindel. Suur osa heast seksist on enesekindlus. Kui sa tunned ennast oma kehas mugavalt, siis sa ilmselt ei hoia seksi ajal ennast tagasi.

3. Sa oled nõus erinevaid asju proovima. Meil kõigil on teatud asjad, mis meile meeldivad, aga uute asjade proovimine teeb seksi põnevaks. Kui sa oled väsinud tegemast kogu aeg kolme ühesugust poosi, siis paku välja midagi uut. Katsetage ja rääkige oma seksuaalsetest fantaasiatest.

4. Sa annad sama palju, kui võtad. Hea seks tähendab seda, et mõlemad partnerid on võrdselt rahuldatud. Sa ei saa oodata, et su kaaslane annab endast 110 protsenti ja sina ainult 80.

5. Sa seksid ka siis, kui tuled põlevad. Uuringute järgi seksib 40 protsenti paaridest ainult siis, kui tuled on kustus. Sa oled juba üle keskmise, kui valge tuba ei ole sinu jaoks mingi probleem. Kui teil seksi ajal tuled põlevad, siis see näitab, et sa oled enesekindel ja ei karda näidata, mis sul pakkuda on.

6. Sul on seksi ajal lõbus. Uuringute järgi seksivad 66 protsenti naistest üks kuni kaks korda nädalas ainult kohustusest. See tähendab, et väga paljud ilmselt ei naudi seksi üldse. See ei tohiks nii olla, sest seks peaks olema lõbus nauding, mida partnerid koos kogevad.

7. Sa ei võta ennast liiga tõsiselt. Ära karda seksi ajal naerda, see ei tapa meeleolu. See lihtsalt näitab kaaslasele, et sul on tore ja sa naudid temaga koosolemist.