Nelikute ema tunnistab, et vahepeal on tal lihtsalt kõrini

Selle hirmnaljaka video postitas nädala alguses Facebooki nelikute ema, Ashley Gardner. Videost on näha, kuidas naine ennast sahvris oma laste eest peidab. Ta selgitab, et ta tahab ainult korraks rahu, et ülejäänud päev üle elada.

«Mu mees on väljas ja puhastab majaesist ning ma lihtsalt vajasin ühte maiustust ja natuke rahu, selleks, et terve õhtu vastu pidada,» ütleb naine videos. «Nii et ma peidan ennast sahvris, kas see on vale? Nad ei lähe kunagi ära. Nad tahavad kõike, mis mul on, » räägib ema samal ajal, kui ta lapsed teiselpool ust kisavad. See video võtab kenasti kokku, mida tähendab lapsevanemaks olemine.