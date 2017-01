Ema ja tütar kaotasid saja päevaga kokku 33 kilo

Umbes kolm aastat tagasi vandusid Cheryl ja Tessa, et hakkavad korralikult trenni tegema ja tervislikult toituma. Sellest ajast peale on nende tegemisi jälginud mitmed tuhanded inimesed. Naised otsustasid teha video sajast päevast, mil nad kaotasid kahepeale kokku 33 kilogrammi.

Tessa oli siis 17-aastane ja Cheryl 50. Viimane mõistis, et ta tervis on kohutav ja tema halvad harjumused kanduvad kõik üle tütrele, vahendab Goodhousekeeping.com. Pärast seda, kui nad olid sada päeva järjest trenni teinud ja korralikult toitunud, kaalus Cheryl 19 ja Tessa 14 kilogrammi vähem.

/ Mother and Daughter duo / Facebook

Internet armastab neid ja naised on pühendunud oma teekonda jätkama. Kui sa andsid endale lubaduse või loodad, et sellel aastal oled tervislikum kui kunagi varem, siis Cheryl soovitus on otsida endale sõber, kellega koos treenida. Ühes Facaebooki postituses selgitas naine, et kaalukaotus on küll tore, aga see suhe, mis tal oma tütrega nüüd on, ületab kõik ootused.