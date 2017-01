Kümme nõuannet, kuidas tulla toime kaugsuhtega

PureWow vahendab kümme nippi, kuidas tulla toime kaugsuhtega.

Kui võimalus kasutage FaceTime’i helistamise asemel. Ei ole midagi paremat, kui lisaks oma kallima hääle kuulmisele, saad talle ka otsa vaadata.

Hoidke üksteisega päeva jooksul kontakti. Väikesed asjad on sama olulised kui suured.

Saatke üksteisele väikeseid üllatuskinke. Kellele ei meeldiks saada oma kallimalt väikest pakki, mis tuletab meelde, et ta armastab ja igatseb sind?

Mängige koos. Õnneks on olemas nii palju erinevaid rakendusi, kus saate reaalajas koos mängida.

Selgitage üksteisele oma graafikuid. Tõenäoliselt ei ole midagi hullemat, kui see, et sa saadad talle kümneid sõnumeid ja ei vasta. Kindlasti jõuad sa ennast hulluks mõelda, kuigi tal oli lihtsalt tähtis kohtumine kliendiga, millest sa ei teadnud.

Väärtustage seda aega, mil saate koos olla. Kui teil on võimalus kohtuda, siis loobu teistest kokkusaamistest ja keskenduge teineteisele.

Öelge alati «Tere hommikust!» ja «Head ööd!». See on hea viis näitamaks, et ta on esimene inimene, kelle peale sa mõtled, kui sa hommikul ärkad, ja viimane, kui sa õhtul magama lähed.

Tehke pikaajalisi plaane. See aitab päris palju, kui te teadvustate, et kaugsuhe on ainult ajutine. Kas te olete rääkinud tulevikust? Kas üks teist plaanib järgmisel aastal kolida, et saaksite koos olla?

Vaadake koos filme ja sarju. Te ei ole küll samas ruumis, aga saate siiski samal ajal sarju vaadata. Võite isegi samal ajal Facetime’ida, siis saate oma muljeid vahetada.

Olge üksteisega ausad. Kaugsuhe on raske ja see on fakt. Ära karda oma partnerile näidata tõelisi tundeid ja nuta, kui vaja, sest tema tunneb ilmselt samamoodi.