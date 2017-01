13 sammu, kuidas teda endasse armuma panna

Me oleme kõik olnud selles olukorras, kus süda peksab ja seest iiveldab, sest me oleme nii armunud. Siiski ei pruugi teine pool samamoodi tunda. See võib olla päris piinav, kui sul on nii suured tunded ja teisel ei ole. Samas sa ei pruugi teada, kas ta mõtleb sinust samamoodi ja võib olla sa lihtsalt ei julge küsida, vahendab Love Panky.

Järgmine kord, kui sa unistad, milline võiks teie tulevik välja näha, siis lõpeta see ja võta parem midagi reaalselt ette, et su unistused saaksid teoks. Siin on kolmteist sammu, kuidas teda endasse armuma panna.