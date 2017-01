Triin Tulevi vägivallaohvrite abistamise fond teeb nüüdsest koostööd juristidega

Elus Fondist saab abi küsida nii interneti teel, kokku on võimalik leppida ka kohtumisi. «Meie Facebooki teel nõustamine on püsinud väga populaarsena liikumise alguspäevast kuni tänaseni ja tegutseme jõudsalt edasi,» kommenteerib Triin Tulev, kes peale oma isiklikku perevägivalla kogemust alustas Elus Fondi nime alt hätta jäänud inimeste aitamist ning nüüd õpib õigusteaduskonnas. «Üldiselt on iga sellisesse olukorda sattunud naise jaoks teema mõistagi valus, aga kellegagi, kes samasuguse olukorra üle elanud ja sellest ka tugevana välja tulnud on, on hea rääkida. Jagatud mure on pool muret!»

Eesti Naisjuristide Liit alustas sel aastal juriidiliste ja psühholoogiliste nõustamistega neljas Eesti maakonnas. «Elus Fondi poole pöördujad on teretulnud pöörduma ka Eesti Naisjuristide Liidu nõustamisele. Probleemidega ei tohi jääda üksi. Väga tihti põgenevad inimesed oma probleemide eest ja kardavad neid lahendada, aga pöördudes selliste organisatsioonide poole, kes igapäevaselt tegelevad perevägivalla juhtumitega, saab professionaalset abi,» kommenteerib ENJL president Maarika Pähklemäe.

Lähisuhtevägivalla ohvritel on võimalik mõlema organisatsiooni poole pöörduda nii sotsiaalvõrgustikus kui ka kodulehtede kaudu. Rohkem infot saab www.elusfond.ee ja www.enjl.ee.