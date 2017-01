Oletame, et sa lähed oma uue tuttavaga esimesele kohtingule ja loomulikult tahad sa hea välja näha, et kaaslasele võimalikult atraktiivne paista. Liigne innukus võib aga karmilt kätte maksta, sest kahjuks on olemas iluvigu, mis muudavad naised hoopis eemaletõukavaks.