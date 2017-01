Postimehe nädalahhoroskoop 7.-13. jaanuar 2017

Jäär

21. märts – 19. aprill

Küllap tahad energia peaasjalikult töösse suunata. On võimalik kiiresti uusi projekte käivitada ning lükata taas käima needki asjad, mis vahepeal soiku jäänud. Sind võib ärritada see, et teised ei suuda sinu kiires tempos püsida. Kolleegide ja ülemustega suheldes proovi olla rahulik, hoidu mõtlematute sõnade lausumisest!

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Vajad vabadust ja otsustusõigust. Oled õnnelik ja edukas juhul, kui saad asju iseseisvalt planeerida ning küsida nõu just nende inimeste käest, keda eeskujuks pead. Rutiin tundub tüütu ja rusuv, sind võib vallata soov sõita kuhugi kaugele, igapäevastest muredest eemale. On tunne, et hea on seal, kus pole meid.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Ilmselt tuleb sul nüüd äriasjadesse sukelduda. Partneritega suhtlemine ei pruugi olla keeruline. Ehk on nende plaanid sinu meelest liigagi lennukad või siis käitub keegi neist sulle ootamatul viisil. Argipäevaste pingete maandamiseks sobiks hästi kultuuriürituste külastamine või loominguline tegevus.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Hea periood selleks, et koos kallimaga juhe seinast välja tõmmata ja eksootilisele reisile põrutada. Puhkus võib kujuneda põnevaks ja samas romantiliseks. Üheskoos seiklemine, teineteise parem tundmaõppimine lähendab teid. Töises vallas võib olukord olla pingeline ja muutlik, tekkida võivad ootamatud olukorrad.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Töiseid edasiminekuid ja ehk ka võite tõotav nädal. Need projektid, mille hoog vahepeal raugenud on, annab taas käima lükata, kunagi tehtud vead kiiresti parandada. Kui soovid töökorralduses midagi muuta, on aeg selleks igati sobiv – ilmselt ei tehta sulle mingeid takistusi, teised tulevad su plaanidega kaasa.

Neitsi

23. august – 22. september

Suurepärane nädal suhete arendamiseks. Kui sul on viimasel ajal olnud raske kalli inimesega ühist keelt leida, siis nüüd on võimalik temaga hea kontakt saavutada. Usalduslikud vestlused viivad parema teineteisemõistmiseni, ühised tegevused liidavad. Võib juhtuda, et uued tutvused tekivad ootamatult ja üllatavates kohtades.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Koduga seotud asjaajamised, aga ka remonditööd ning ümberkorraldused sujuvad kiirelt ja ladusalt. Nädala teisel poolel võid kalduda liialdustesse – ahvatlustele on kuidagi eriti raske vastu panna! Proovi ikka jälgida, mida ja kui palju suhu pistad, toiduga liialdamisel kipub kehakaal kiiresti tõusma.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Väga hea nädal selleks, et oma teadmisi täiendada, vajalikku infot koguda ning inimestega kas töiseid või isiklikke kontakte luua. Loominguline kirjatöö edeneb viljakalt. Rutiinsed asjatoimetused tunduvad sulle igavad, vajad põnevust ja särtsu oma igapäevaellu. Tuleb hoiduda tegevustest, mis on tervisele mingil viisil ohtlikud.

Ambur

22. november – 21. detsember

Äriasjade ajamiseks soodus periood, mil peaksid tegutsema koos ammuste, väga usaldusväärsete kaaslastega. Suurepäraselt edeneb ka pereäri korraldamine. Ära põimi omavahel armu- ja rahaasju! See, kui oled kellessegi silmini armunud, ei tähenda veel, et peaksid talle oma ärisaladusi usaldama.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Marsi ja Pluuto sekstiil annab sulle võimsa energialaengu – oled võimeline vaat et mägesid paigast liigutama. On sobiv aeg kontaktide sõlmimiseks ja asjaajamiseks, suudad teisi inimesi oma tegevusse kaasata. Periood on hea ka õppimiseks ja reisimiseks. Vältida tuleb aga liigset riski ja mõtlematut tegutsemist.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Raha- ja äriasju on nüüd kerge ajada. Energiat on palju, sul on ühtaegu kasu nii teravast mõistusest kui ka tugevast vaistust. Väga lihtne on eelkõige vastassoost äripartnereile ja klientidele muljet avaldada. Teistelt inimestelt saadav info ei pruugi paika pidada, ära jää igasuguseid hulle kuulujutte kergemeelselt uskuma!

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Edukas periood, mil annab teistega edukat ja viljakat koostööd teha, tulevikuplaane paika panna ja kiiresti ka tegevust käivitada. Armuelu võib kujuneda vägagi romantiliseks ja rahuldust pakkuvaks. Rahaasjus võivad sind tabada üllatused. Usalda iseennast, ära lähtu rahalisi tehinguid tehes sõprade nõuannetest.

Koostanud Maria Angel, www.eestihoroskoop.ee