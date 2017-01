Rasvunud naine muutus bikiinimodelliks hakates nii palju, et tema pilte peetakse võltsiks

«Kuigi mul on täpselt samad tätoveeringud, arvavad paljud, et mu pildid on võltsid või et tegu on erinevate inimestega,» ütleb tubli tööga hakkama saanud naine Metrole.

Varasemalt oli Jessie eluviis aastaid mitteaktiivne. Ülikooli ajal ta trenni ei teinud ja sõi palju kiirtoitu. Suure kehakaalu tõttu ei saanud Jessie hästi magada ja tal oli komme kompenseerida oma figuuri puudusi väga tugeva meigiga.

/ Jessie Gibson/ Caters News/ Scanpix

Kui kehakaal tõusis üle 120 kilo, otsustas ta midagi ette võtta. Selleks jättis ta maha suitsetamise ja ka oma töö kõnekeskuses, kus oli töötanud üle kümne aasta. Lisaks muutis ta oma toitumisharjumusi, hakkas sööma peamiselt köögivilju ja palju valke. Esialgu tegi ta trenni kodus ja kui oli kogunud rohkem julgust, läks jõusaali.

«Pöördepunktiks sai üks õhtu, kui tulin peolt ja ei suutnud oma peegelpilti taluda,» meenutab Jessie. «Sain aru, et ma ei ole õnnelik ka täismeigi, kontsakingade ja uhke soenguga, sest sisemiselt olin õnnetu.»

/ Jessie Gibson/ Caters News/ Scanpix

Kui Jessie’l õnnestus üle 20 kilo maha võtta, oli ta enda üle nii uhke, et ostis oma täiskasvanuea esimesed bikiinid ja lasi teha endast buduaarifotosid. Sellest ajast alates on ta iga natukese aja tagant teinud fotosessioone professionaalsete fotograafidega, et jäädvustada oma kaalulangust ja motivatsiooni juurde saada.

«Väga oluline on kaalulanguse kõik etapid teadlikult läbi elada, sest see protsess on nii aeglane ja järjepidev. Fotod kuuluvad kindlasti kaalulangetuse juurde ja ma soovitangi kaalueesmärkide asemel broneerida endale hoopis fotosessioone.»

/ Jessie Gibson/ Caters News/ Scanpix

Nüüd kaalub Jessie 63 kilo ja teeb trenni kuni kuus korda nädalas. Möödunud aastal osales ta Torontos oma elu esimesel fitnessivõistlusel ja soovib edaspidi fitnessmodellina leiba teenida.