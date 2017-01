Briti kool ähvardab vanemaid trahviga, kui lapsed peaksid hilinema

Plaan on trahvida vanemaid 70 euroga vanema kohta, kui laps jõuab kooli pärast kella üheksat ning ei registreeri end. Ning kui nad ei maksa trahvi 21 päeva jooksul, trahv kahekordistub 140 euroni lapsevanema ja lapse kohta. See tähendab, et kahe lapsega paar, kes ei jaksa õigel ajal trahvi ära maksta, võivad lõpuks silmitsi seista kuni 560-eurose trahviga (480 naela).

Sellised plaanid on Essexi maakonna koolil Winter Gardens Academy, vahendab news.com.au. Direktriss Catherine Stalhami hoiatusel hakkab karm kord kehtima juba 1. aprillist.

Vanemad on loomulikult tulivihased ning nimetavad asja rahateenimisskeemiks, kuid kool kinnitab, et tegemist on meetmega kutsuda korrale kroonilisi hilinejaid.

