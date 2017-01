Jumestuskunstnik annab nõu, kuidas peita pohmakat

Lancôme’i jumestuskunstnik ja rahvusvaheline loominguline juht, Lisa Eldridge, annab nõud, kuidas peita eelmisest õhtust väsinud nägu nii, et keegi ei saaks aru, et tegelikult vaevab sind kerge pohmell.

Jahuta väsinud silmi

Silmad reedavad kohe, kas inimene on puhanud või eelmisest õhtust väsinud. Selleks, et vähendada silmade turset, soovitab jumestaja kasutada, kas külma vett, jääd või külma veega niisutatud vatipatju, vahendab The Telegraph.

Vähem on rohkem

Kui sul on pohmakas, siis meigi puhul võiks meelde jätta, et vähem on rohkem. Keskendu selle, et su nahk oleks niisutatud ja sa näed juba värskem välja. Kui vähegi võimalik, loobu jumestuskreemist ja kata üksikud punased kohad peitekreemiga. Olenemata meigist on hea niisutav kreem asja võti.

Loobu tugevast silmameigist

Meile tundub, et pohmakaga tahaks kanda näole nii palju värve kui võimalik, aga see on täiesti vale läheneda. Sinu eesmärk on see, et silmad näeksid välja võimalikult suured ja säravad. Selle jaoks läheb sul tarvis nahatooni lauvärvi, mis jätaks võimalikult loomuliku mulje, siis ripmsekoolutajat ja –tušši.