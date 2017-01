Viis müüti abielu kohta, mida ei peaks uskuma

Müüt: Armastus tähendab seda, et sa ei pea enam kunagi andestust paluma.

Vale. Suhtes peab pidevalt vabandust paluma. Miks? Sellepärast, et tülitsetakse ja see on tegelikult märk sellest, et suhe on terve ja te saate üksteisele ausalt öelda, mida te arvate, vahendab PureWow.

Müüt: Lapsed on kõige tähtsamad.

Lapsed nõuavad kindlasti palju tähelepanu, aga suhe oma abikaasaga on sama tähtis. Tavaliselt soovitavad eksperdid, et üks õhtu nädalas võiks olla ainult teie päralt.

Müüt: Seksitakse täpselt kaks korda nädalas.

Seks on osa heast ja tervislikust suhtest, aga see ei pea ilmtingimata toimuma kaks korda nädalas. Kuigi, viimasel ajal on üsna trendikas seksida graafiku järgi.

Müüt: Tõeline armastus tähendab seda, et te teete kõiki asju koos.

Väga paljud paarid ütlevad, et abikaasa on nende parim sõber ja nad tahavad alati kõike koos teha. Tegelikult on nii, et igal inimesel on vaja aega olla iseenda või sõpradega. See on täiesti normaalne, sest inimesed pakuvad sulle erinevaid elu aspekte.

Müüt: Vihasena ei tohi voodisse minna.

Diivanil magamine on igas mõttes kõige hullem lahendus, aga mõnikord on lihtsalt vaja olla natukene eraldi. Kui võimalik, siis lahendage alati probleemid lõpuni, et ei jääks midagi õhku ja kripeldama. Kõige suurem rumalus on kanda viha endaga päevast päeva kaasas.