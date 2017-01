Marin koduvägivallast: ärge hakake mulle ajama, et mõni löök on justkui õigustatud!

Paar päeva tagasi sain tuttavaks naisega oma kodutänavast. Ta seisis õhtul hilja oma maja ees, paljaste säärtega, nägu punaseplekiline. Kõige suurem traagika ei olnudki kahjuks veel selles, et on jaanuarikuu, külm ja tuiskas lund. Ta oli kodus saanud keretäie peksa ja mees viskas ta ilma võtmete ja telefonita kodust välja «järele mõtlema». Keset talve ja vastu ööd. Oma naise. Inimese.

Veensin naise enda juurde tulema, ta sai sooja, pesta ja nutta ilma, et selle eest uuesti karistada saaks. Selleks ööks saime talle turvalise öömaja, mis ta edasi otsustas teha, ma enam ei tea, loodan vaid parimat. Ta hoidis teetassi kahe käega, sest «vana trauma ühest luumurrust». Kiretult muu jutu keskel rääkis, et kannab juukseid juba paar aastat vaid hobusesabas, sest siis on juustest rebimine peanahale vähem valus. Ta kartis minu elutoas ringi liikuda, sest ikkagi kodutänav, äkki mees luusib väljas ja näeb, kuhu ta pages. Ta ei julgenud sõbrannat endale järele kutsuda, sest mees tunneks tema auto ära, kui näeks ja takistaks seda ärasõitu. Kui ta üles soojenes ja jalgadel normaalne nahavärv taastus, tulid sealt välja erinevad vorbid, sinikad ja armid. Ma ei ole meditsiinitöötaja, aga minulegi oli arusaadav, et mõned laigud olid ilmselt jalaga virutamise tagajärjel saadud, mõned terava nurgaga lüües tekkinud jne. Vasakust põlvest immitses verd.

Kas olete kunagi surmahirmu tundnud hetkeks? Näiteks napilt avariist pääsenud? Kohutav ja vastik tagantjärelegi, võtab seest õõnsaks ja toob klombi kurku. Aga tuhanded naised tunnevad seda halvavat tunnet ja külma pigistust pidevalt. Nad ei julge pilku tõsta, sest parem on mitte näha, mis järgmiseks juhtub. Kinniste silmadega või patja näo ees hoides jääb nägemise valu ära, ülejäänud piin on niigi õudne. Kõik ilmselt on tänaseks lugenud seda statistikat, et iga viies naine on kogenud või kogeb lähisuhetes vägivalda. Ja arvutanud samamoodi nagu mina praegu, et kontoris on mul umbes 30 naist, kursaõdesid ka paarkümmend, facebooki sõbrannade grupis 42, kodumajas elab lisaks minule 7 naist. Tõenäosusteooria töötab siinkohal halastamatult ja kõhedust tekitavalt. Kes teist? Miks ometi vaikite? Rääkige, me aitame.

Unistused? Aga kus on päris unistused?

Tegin talle teed, naise pilk eksles tekiserva alt mööda mu kodu ringi: «Mulle meeldib selline kapp, tahtsin lapsena mööbli restauraatoriks saada.» Ja see torkas mind. Ei olnud absoluutselt isu talle üleolevalt nina alla hõõruda, et jaa, tõesti oli ilus unistus, aga mis sellest nüüdseks saanud on ja kas praegune elu siis rahuldab sind? Sest tema praegune unistus on üürida endale väike garaažikökats, millest mees ei teaks ja kuhu saaks sellistel õhtutel peitu minna, kui kodust jälle välja visatakse. Sest see oleks peaaegu piisavalt odav ja ainult temale.