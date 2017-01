Viis põhjust, miks tasub oma menstruaaltsükkel iga kuu kirja panna

Peale selle, et siis on naistearsti juurde minnes kindlalt teada, millal viimati päevad olid, on tsükli jälgimisel ka palju teisi hüvesid. Hormonaalsed muutused mõjutavad iga naist omamoodi. Nähes mustrit, hakkad ka paremini mõistma, miks on sul kindlal ajal kuus näiteks mõni tervisehäda või tujumuutus, kirjutab Verily.

Vähenda PMSi

Suur osa naistest tunneb iga kuu vähemalt ühte premenstruaalse sündroomi (PMSi) sümptomit. Olgu selleks tujukus, puhitused, peavalu või kõhu- ja seljavalu. Kõik see tuleb hormoonidest ja võib oluliselt tuju rikkuda. Kui tead täpselt, millal on ovulatsioon ja menstruatsioon, saad elustiilivalikutega oma olukorda kergendada. Ka ainuüksi teadmine, et kohe hakkavad päevad, aitab halva meeleoluga paremini hakkama saada.

Sa tead paremini oma sünnitusjärgse depressiooni riski

Sünnitusjärgne depressioon tabab iga seitsmendat sünnitajat ja ei sõltu sellest, kui sageli naine varem masendusse sattus. On selgunud, et sünnitusjärgse depressiooni esinemisele võivad viidata tsükli erinevate faaside pikkused. Doktor Jennifer Chirdo usub, et tsükli kirja panek ja PMSi analüüs aitavad paljastada, kui suure tõenäosusega võib naisel tekkida sünnitusjärgne depressioon ning seega saaks seda ehk isegi ära hoida. Mitmed uuringud on näidanud, et sünnitusjärgne depressioon allub hästi progesterooni ravile. Seda kõike tuleb muidugi arutada oma arstiga.

Kontrolli aknet

Aknet võib tihti seostada PMSiga, kuigi see võib olla ka märk näiteks polütsüstiliste munasarjade sündroomist. See ja paljud teised häired võivad paremini välja tulla juba siis, kui oma menstruaaltsükkel mõni kuu täpselt üles märkida. Kui kahtlustad, mine naistearsti juurde, kes sind läbi vaatab ja teeb vastavad analüüsid. Ebameeldivaid sümptomeid saab õige elustiiliga leevendada ja paremini kontrolli all hoida.

Sa tead, millal lähed millegagi liiale

Tasakaalustatud ja õnneliku elu jaoks tuleks kõigesse suhtuda mõõdutundega, aga vahel on seda raske teha. Igasugune liialdamine võib mõjutada sinu menstruaaltsüklit, kui see ei ole ka väga tõsine. Tsüklimuutusi põhjustavad näiteks liigne füüsiline koormus, stress, toitumine, ekstreemne kaalutõus ja -kaotus, uued ravimid või ka ravimite võtmise lõpetamine. Kui ebaregulaarsus on väga suur, on see selge vihje, et midagi tuleb ette võtta.

Ole paremini kursis, kui suur tõenäosus on rasedaks jääda

Kui plaanid rasedust või tahad seda ära hoida, pead kindlasti teadma, millal sul toimub ovulatsioon. Selleks, et saaksid oma raseduse eest õigesti hoolt kanda ja teaksid sünnikuupäeva, tuleb täpselt teada, millal toimus viimane menses.

Inimkeha on tervik ja kõik protsessid on omavahel vähem või rohkem seotud. Kui tahad sel aastal oma tervise eest paremini hoolitseda, siis võta eesmärgiks ka oma naiseliku tervise silmas pidamine.