Viis punase veini nippi, mida iga võõrustaja võiks teada

The Zoe Report küsis Napa oru veinieksperdilt Muiris Griffinilt, millised on baastõed, mida võiks iga moodne naine, kes armastab sageli külalisi võõrustada ja õhtusööke korraldada, veinide kohta teada. Kui sa õpid pähe järgmised viis rahva kõige lemmikumat veinisorti ja millega neid koos pakkuda, ei saa sa eksida!

1. Malbec. Rustikaalne ja parkunud, kombineeri seda pardi, lamba või faasaniga. Hea õhtusöögikaaslane.

2. Petit Verdot. Tummine ja tume, kombineeri seda steigiga. Võib olla väga mõnusa maalähedase aroomiga.

3. Cabernet Franc. Värsked ürdi- ja vürtsinoodid, lillearoom. Paku koos röstitud kana salatiga. See on vein, millega on raske täppi panna, aga kui sa tunned ürtide värskust, siis ei ole sa eksinud.

4. Merlot. Elegantne ja paindlik, punaste puuviljade aroom. Kombineeri rikkaliku pühadetoiduga. Nimetatud viiest on Merlot kõige elegantsem.

5. Cabernet Sauvignon. Kompleksne ja tihke, kombineeri vasikafileega. Viinamarjade kuningas, väga nüansirikas.