Tänapäeva silmakirjalikkus: alasti kehad

Hea näide on sellest suhtumine spordisaalide riietusruumides alasti ringi liikumisse, mida paljud peavad üleliigseks ja imelikuks. Ühiskasutatavaid dušše on stigmatiseeritud ning avalik alastus on paljudes riikides sootuks seadusevastane.

Naised ei tohi isegi oma rinnahoidjaid randades ära võtta ning tulemuseks ongi ühiskond, kus avalikus ruumis alasti kehasid ei näe. Selle asemel näeme seda, mida pakub meile meedia ja filmitööstus: täiuslikud kehad, pidevalt ja aina uuesti.

Ekspertide sõnul on see silmakirjalikkus peamiseks põhjuseks, miks on tekkinud kehade suhtes ebarealistlikud ootused. Maailm oleks ehk palju parem koht, kui tõelised inimesed saaksid rohkem olla teiste, tõeliste ja töötlemata inimestega kõrvuti.

Vaata videot, et korraks järele mõelda: kas me peaksime alasti kehasid nii väga kartma?