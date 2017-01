Kummaline, kuid geniaalne trikk, mis aitab sul leida ideaalse põsepuna

Kim Carpluk kirjutab väljaandes Bustle, et oma meigikunstniku töös on ta pidevalt pidanud selle küsimusega maadlema ning selmet langeda pikka selgitusse nahatoonidest, on olemas ka lihtne ja lööv trikk, mille abil saab igaüks endale õige põsepunatooni valida.

Saladus peitub huultes. Tõmba alla oma alahuul ning uuri, mis värvi on suu limaskest. See on värv, mis on kõigil natuke erinev ning tegemist on nö põhitooniga, mis sinu nahka on «sisse kirjutatud». Teisisõnu on tegemist värviga, mis on su ideaalne ruužioon.

Muidugi võid sa aeg-ajalt ka teisi toone kasutada, kui tahad natuke dramaatilisemat ilmet, kuid kui sa otsid igapäevaruuži, aitab see väike trikk sul aega ja raha kokku hoida ning ei vea kunagi alt.