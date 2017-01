Kümme asja, mille pärast ei pea kunagi vabandust paluma

Elus on palju kordi, mil tuleb siiralt teiste käest vabandust paluda. Samas on olukordi, kus inimesed tunnevad valehäbi või ebamugavust, mis sunnib neid andestust paluma, kuigi see ei ole vajalik. Uuringud on näidanud, et enesega rahulolu ja oma vigadega leppimine on üks võimalus, kuidas jõuda õnnelikuma eluni.

Siin on asjad, mille pärast ei pea vabandust paluma.

Niisiis, ära mitte kunagi palu vabandust, kui…

… sa astud teise kaitseks välja.

… sul on omapärane iseloom.

… sa teed valikuid oma vajadustest lähtuvalt.

… sa lõpetad suhtlemise negatiivsete inimestega.

… sa väljendad oma arvamust.

… sulle meeldib, kuidas sa välja näed.

… sa elad elu oma valitud reeglite järgi.

… sa armastad seda, keda sa armastad.

… sa oled mõnes olukorras liiga emotsionaalne.

… sa naudid elu.