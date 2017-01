Meestele: 55 hobi igaks elujuhtumiks

Art of Manliness on kokku pannud suure nimekirja hobidest, mis peaks tänapäeva mehele igati sobima. Sinu osaks on vaid valik teha. Ning muidugi ei tähenda see, et siit ka naised head nõu ei saaks!

1. Lugemine.

2. Kitarrimäng.

3. Seltskonnatants.

4. Parkuur.

5. Puidutöö.

6. Aiandus.

7. Kanuusõit / aerutamine.

8. Lukumuukimine.

9. Klassikaliste autote restaureerimine.

10. Grillimine.

11. Metallitöö.

12. Täpsuslaskmine.

13. Kogumine.

14. Laulmine.

15. Matkamine.

16. Pudelilaevade ehitamine.

17. Küünlavalmistamine.

18. Jõutõstmine.

19. Jahindus.

20. Geopeitus.

21. Mudelite ehitamine.

22. Nahatöö.

23. Bowling.

24. Vibulaskmine.

25. Ellujäämisoskused.

26. Võitluskunstid.

27. Rattasõit.

28. Kohviubade röstimine.

29. Golf.

30. Airsoft.

31. Päevikupidamine.

32. Purjetamine.

33. Sukeldumine.

34. Mägironimine.

35. Mesindus.

36. Ornitoloogia.

37. Mängud: male, kabe, bridž jne.

38. Vabatahtlik töö.

39. Fotograafia.

40. Surfamine.

41. Piljard.

42. Köielkõnd.

43. Kokkamine.

44. Lendamine.

45. Mustkunst.

46. Võõrkeeled.

47. Blogimine.

48. Paintball.

49. Vehklemine.

50. Õllepruulimine.

51. Joonistamine ja maalimine.

52. Astronoomia.

53. Geneoloogia ehk sugupuu-uuringud.

54. Kalapüük.

55. Programmeerimine.

