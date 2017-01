Meeleheitel ema palve: hoidke oma haiged lapsed kodus!

«Palun. Kui su laps on külmetunud, tal on gripp või mõni ülemiste hingamisteede nakkushaigus, palun hoia teda kodus ja hoolitse tema eest,» kirjutas Laura Correada-Silva oma haigest lapsest tehtud foto kõrvale. Intensiivraviosakonna voodis magav kolmeaastane Chloe sai viiruse jõulude ajal, sest sugulased tulid neile haige lapsega külla. «Vend ütles, et ahh, lapsel on mingi kopsuhaigus, aga see ei tohiks olla nakkav,» märkis ema, et sellist vabandust on ta varemgi kuulnud.

Kuigi Chloe on vaktsineeritud, on tal astma. Kui teised temaealised lapsed põevad selliseid nakkushaigusi kergelt, siis juba olemasoleva kopsuhaiguse korral kulgevad hingamisteede nakkushaigused väga raskelt.

Paar päeva pärast sugulaste külaskäiku tekkis Chloe’il palavik ja kuigi arst määras talle antibiootikume, tekkisid lapsel hingamisraskused ning ta pidi jääma intensiivraviosakonda hingamisaparaadi alla paranema.

Nüüd läheb tüdrukul juba paremini ja varsti saab ta haiglast välja. Lapse emal on aga oma palvega tõsi taga. Arusaadav, et keegi ei taha pühade ajal päevade kaupa kodus konutada, aga kui sa ei ole kindel, et su põdur laps ei võiks teisi lapsi nakatada, siis ära vii teda teiste lastega kokku. See on väga isekas ja mõtlematu tegu, millel võivad olla kurvad tagajärjed.