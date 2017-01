Joogaõpetaja Karolin Tsarski viis joogaõpetuse ka koolidesse

Kas võib tagasi vaadates öelda, et rasked hetked elus avavad hoopis mingid uksed?

Ma mõtlen tõesti, et Universum suunas ja toetas mind. Mul oli isegi meeles, et ma lähen nüüd Mehhikosse, seal on joogakool, aga siis mõtlesin, et ma ei saa ju sinna minna, ma lähen oma kaaslase juurde elama. Tundsin isegi frustratsiooni, et tahaks ju joogat ka teha ja elu ise andis mulle võimaluse alustada seda teekonda tõsisemalt. Ma olen tänulik, et Mehhiko sõber sellise otsuse tegi, tänu sellele sain joogaga alustada, mitte ei alustanud tavaelu.

Eesti joogaharrastajatel on kindlasti hea meel teie elu keerdkäikude üle, sest täna õpetate te Isvara Jooga koolis, mis annab joogaharidust. Kuidas tee teid sinna viis?

Isvara Jooga kool annabki edasi täpselt sama kursust, mida mina Mehhikos õppisin. Minu jaoks on need väga sügavad kogemused ja mul puudus vajadus edasi otsida, see on nii kvaliteetne ja kuna see mind nii väga puudutas, siis tahtsin ma, et see oleks midagi, mis on ka Eestis inimestele kättesaadav. Kui ma Eestisse tagasi tulin, siis ma kõigepealt seedisin seda, mida olin õppinud, uurisin materjalid läbi, praktiseerisin neid, hakkasin aduma, mida teha, sest see programm on väga intensiivne, mida läbi võtta. Sellel ajal oligi Eestis selle joogakooli haru, kuhu ma jällegi läbi juhuse tööle sattusin. Järsku lihtsalt olin seal tööl läbi ühe meilivestluse ja õppisin ka ise edasi. Organisatoorselt nad Eestis püsivalt ei ole, teevad kursusi üle maailma ja see õpe on ka inglisekeelne, kuid minul oli soov seda eesti keeles anda. Materjalid on väga keerulised ka inimestele, kes inglise keelt valdavad, need lähevad väga sügavuti ja sageli ei adu, mis selles tegelikult on. Mina ja teised õpetajad, kes seal olid, meil oli kindel soov jätkata, me tõlkisime kõik materjalid eesti keelde ära, tegime loengud eesti keeles ja lõime selle kooli, et oleks võimalik ka emakeeles seda haridust omandada.

See on väga oluline, omandada oma keeles jooga fundamentaalseid teadmisi. Kui kriitiline olla, siis tõlkes läheb sageli palju kaduma. Kuivõrd kvaliteetne on see õpetus, mis teil edasi antakse, on see sama iidne sügav teadmine?

Soovitatav ongi tulla kooli, kus tekstid lahti seletatakse. Kui sa oskad sanskriti keelt ja loed lause originaalis ära, siis ka seal on tõlgendamisruum, kuidas seda lauset mõista, tohutu. Autor, kes seda tõlgendab, paneb sinna oma nüansi, siis veel tõlkides miski kaob ja muundub ja et asja lahti seletada, üritame võimalikult ligilähedaselt anda teada, mida seal tekstis on mõeldud. Meie koolis ei anna me kunagi kirjalikke materjale näiteks siis, kui oled tunnist puudunud ja ei ole kaasa saanud selgitust, sest siis sa ei saa süvitsi aru, mida ma olen sulle öelda tahtnud. Sa pead loengu ära kuulama, sest materjalidest saad sa vaid ligilähedase pildi sellest, mis algselt keegi selle joogatarkusega öelda tahtis.