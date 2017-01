Parimad harjutused neile, kes ei viitsi trenni teha

Vaata sarju ja tee trenni

Iga laisa inimese parim ajaviide on televiisori või sarjade vaatamine. PureWow pakub välja, et trenni saab edukalt siduda ka televiisori vaatamisega. Oletame, et sulle meeldib vaadata komöödiasarju, siis võid näiteks iga kord ühe küki teha, kui sind midagi naerma ajab.

Lihtsalt kõnni rohkem

Kõndimine on kõige lihtsam viis trenni teha. Lisaks saad ise vaadata, kus ja millal on sul võimalus rohkem kõndida. Pargi auto kaugemale või tule üks peatus varem bussi pealt maha – need on lihtsad nipid, kuidas rohkem kõndida.

Premeeri ennast

See tähendab seda, et mõtle välja, mida sa tahaksid auhinnaks saada, kui sa käid näiteks kuu aega järjest kaks korda nädalas trennis. Ainuke konks asja juures on see, et sa ei tohi ennast premeerida rämpstoiduga.

Tee harjutusi töö juures

Kasuta seda aega üheksast viieni targasti ära. Väike liigutamine teeb kehale ja vaimule head. Vaata videost.

Tee majapidamistöid

Trenni ei pea tegema ainult jõusaalis. Tee igapäevasest poeskäigust ja koristamist trenn, mida sa muidu ei viitsiks teha.

Mine spinningusse

Jah, see on päris treening, aga enne, kui sa loobud, siis mine proovi paar korda. Kui sa leiad lõbusa treeneri, siis võivad spinningutundidest saada sinu lemmikud.