Kolmapäeva õhtutesse lisab põnevust Hispaania kvaliteetsari „Naistevangla“

Täna startiv kvaliteetsari toob ekraanile naistevangla müüride vahele valitsevad seadused ja suhted. Just sellesse tundmatusse keskkonda satub noor ja liigagi usaldav Macarena, kes maksupettustesse mässituna mõistetakse seitsmeks aastaks vanglasse. Juba esimesel vangla-õhtul puutub Macarena kokku trellitatud maailma karmi reaalsusega, kus ootamatusteks peab valmis olema igal hetkel.

Pinev stsenaarium ja omapärane filmikeel on «Naistevanglast» teinud kriitikute ja vaatajate lemmiku paljudes riikides. Tegemist on Hispaania suure läbimurdega rahvusvahelises teletööstuses – sarja on juba edukalt näidatud Ameerikas, Inglismaal, Prantsusmaal, Itaalias ja paljudes teisteski riikides. Nagu tõdevad kriitikuid – «Naistevangla» on üles ehitatud sedavõrd põnevalt, et iga osa paneb ootama järgmist. Kohati tume ja vägivaldne sari mängib inimsuhetega ja viskab pidevalt vaataja ette küsimusi, kes on hea, kes halb ja kas vanglaseinte vahel kehtivaid reegleid saab üldse tavaelu järgi hinnata.

«Naistevangla» stardib Kanal 2s täna kell 22:30, kohe pärast «Dzhuna» teist osa