Kuus märki, et su kolleeg on sinusse salaja armunud

Romantilisi suhteid töökohtades tuleb ikka ette eriti siis, kui tegemist on suhteliselt noore töökollektiiviga, vahendab The Health Site. Kui sa oled täheldanud, et mõni kolleeg on sinuga liiga sõbralik, siis otsi veel teisigi märke, mis võivad viidata sellele, et tegelikult on ta sinusse salaja armunud.

Ta otsib võimalust sinuga rääkida. Ta tervitab sind hommikul esimese asjana ja soovib sulle igal õhtul järjepidevalt kena õhtu jätku. Ta peatub su laua juures igal võimalusel. Sa ole täheldanud, et ta teiste inimestega samamoodi suhtleks.

Ta toob sulle kohvi. Ta hoolitseb selle eest, et sa ka kiirel tööpäeval saaksid kohvi ja süüa. Lisaks üritab ta sinuga pidevalt samal ajal lõunapausi võtta.

Ta üritab sinu kõrvale istuma pääseda. Kui teil on suured koosolekud, siis ta proovib kindlasti sinu kõrvale kohta saada, et sulle vahepeal midagi kõrva sosistada. Ta võib ka haarata tooli sinu vastas, et ta saaks sind terve koosoleku vältel vaadata.

Ta jõllitab sind vahet pidamata. Kui ta istub sinu lähedal, siis sa oled täheldanud, et ta vaatab sind, kas salamisi või täitsa avalikult.

Tal on sinu jaoks hüüdnimed. Ta teeb sulle komplimente, et pääseda sulle lähemale ja kutsub sind vaimukate ja armsate hüüdnimedega, et näidata, et sa oled talle eriline.

Ta proovib sulle muljet avaldada. Ta kaitseb sind vajadusel või aitab sind, kui sa oled millegagi hädas. Sa märkad, et ta on hakanud paremini riietuma ja proovib sulle sellega muljet avaldada.