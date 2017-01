Neli kodust vahendit, mis aitavad köha vastu

Medical Daily avaldab neli teaduslikult uuritud lihtsat kodust vahendit, mis kindlasti köha leevendavad.

Mesi

Lusikatäis mett võib köha kenasti leevendada, seda teadsid juba meie maavanaemad. Sellel on nüüd ka teaduslik tõestus – 2007. aasta uuring näitas, et meega saab ennetada öiseid köhahoogusid ning aidata neid, kel on haiguse tõttu uneraskused.

Lagrits

Lagritsas leiduvad kemikaalid leevendavad paistetust, vähendavad limaeritust, vähendavad köha ning isegi suurendavad kehas nende ainete hulka, mis ravivad haavandeid. Marylandi ülikooli uuringute järgi on see hea vahend, millega ravida köha, kurgukipitust ja isegi astmat.

Šokolaad

Võib kõlada, et see on liiga hea olemaks tõsi – süüa šokolaadi köha raviks. Võlusõnaks on siin kakaouba, mis sisaldab kemikaali, millel on köha allasuruvad omadused. Tegemist on isegi parema mõjuga, kui seda pakub näiteks kodeiin.

Viski ja kuumad alkohoolsed joogid

Kanged alkohoolsed joogid on tõestatult viirushaigustega võitlejad ning mikroorganismide arengu takistajad. Uuringud on küll veel ebaselged, millised on alkoholi põletikku alandavad võimed ning mõju immuunsüsteemile, kuid on tõenäoline, et mõõdukas koguses kahjulik mõju puudub.