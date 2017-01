Kuidas harjutada ennast hommikuti trennis käima?

Eksperdid ütlevad, et need, kes treenivad hommikuti, pingutavad tavaliselt rohkem ja põletavad seeläbi rohkem kaloreid kui pärastlõunal ja õhtul treenijad, vahendab PopSugar. Kui see ei olnud piisavalt motiveeriv, siis siin on veel mitu nippi, mis aitavad sul saada hommikuseks treenijaks.

Pane valmis oma treeningriided. Trennile eelneval õhtul pane valmis trennikott või laota toolile sörkjooksuks vajalikud riided. Ära unusta ka sokke ja tosse, sest nende tulutu otsimine hommikuhämaruses võib su motivatsiooni kiirelt alla viia. Pane valmis treeningvarustus. Veendu, et su telefon või muu seade, kust muusikat kuulata, oleks laetud, pane valmis joogamatt ja hantlid või muu varustus, mida sul treeningul tarvis läheb. Söö õigesti. Tühja kõhuga ei ole hea trenni teha, seetõttu võiks sul külmkapis olla väike hommikusöök, mille saad kiirelt enne trenni suhu pista. Kui sa ei jõua enne trenni süüa, siis ära unusta seda teha pärast trenni. Varakult voodisse. Mida kauem sa magada saad, seda puhanumalt ja rõõmsameelsemalt sa hommikuti ärkad. Tee sõbraga kokkulepe. Üks hea nipp on leppida sõbraga kokku, et kohtute sel kellaajal hommikul sel tänavanurgal, siis oled sa sunnitud ärkama, sest sõpra ei saa alt vedada. Tee enda jaoks asi põnevaks. Vaata oma klubi treeningplaanist selline trenn, mis sulle meeldib. Mõte hommikusest Zumbast oma lemmiktreeneriga peaks aitama sul paremini ärgata.