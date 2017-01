Uuring: kehakaal mõjutab su aju

Tuleb aga välja, et tõde on märksa mitmekihilisem. Medical Daily kirjutab uuringust, millest selgub, et ülekaalulisus ja ajufunktsioonid on omavahel seotud. Ülekaal võib mõjutada aju valgeollust, mis ei vii mitte ainult dementsuseni, vaid ka Alzheimeri tõve ning depressioonini, mõjutab mälu, keelelisi ja visuaalseid oskuseid.

Cambridge’i ülikooli uurijad avastasid, et saledamatel keskealistel inimestel on ajus rohkem valgeollust võrreldes samaealiste, kuid ülekaaluliste inimestega. Järeldati, et keskmine 50-aastane ülekaaluline inimene võib olla nö kümme aastat vanema ajuga – ülekaalulisus vähendab aju võimekust.

Samas tõdevad uurijad, et palju on veel ebaselge, näiteks intellektitaseme mõõtmises erinevusi ei avastatud. «Aga kuna me elame vananevas ühiskonnas, kus ühtlasi levib ülekaalulisus, on oluline selgeks teha, millised on selle mõjud tervisele,» ütles uuringu juht Paul Fletcher.