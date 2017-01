Olulised teemad, mida võiks enne abiellumist arutada

Kõige hullem on see, kui kardetakse üksteiselt raskeid küsimusi küsida, vahendab The Health Site. Kui sind vaevab midagi, siis oleks mõistlik sellest enne abielu rääkida. Siin on mõned asjad, mida võiks kindlasti üksteiselt küsida enne, kui abiellute.

Vanemad. Kuidas on teie suhted oma vanematega? Kas see on mõlema jaoks okei, kui vanemad tulevad külla ja ööbivad mitu päeva teie juures? Kuidas reageeriksite, kui üks vanem vajaks hooldusabi ja peaks teie juurde kolima? Arutage selliseid küsimusi ja leidke lahendused, mis sobiksid teile mõlemale.

Lapsed. Kas te mõlemad tahate lapsi või ei taha? Kas kumbki on mõelnud adopteerimise peale? Kui palju lapsi te tahate? Kas te kasvatate oma lapsi vabamalt või meeldib teile distsipliin? Nendes küsimustes peaksite kindlasti ühel lainel olema.

Karjäär. Kui te mõlemad olete selgelt karjäärile pühendunud, siis võib see saada üheks kõige raskemaks osaks teie abielust. Mis siis, kui üks teist peab karjäärist mingil põhjusel loobuma? Kumb see oleks? Pärast seda, kui teil on lapsed tuleb vastutuse teema niikuinii jälle üles, aga targem oleks juba varakult seda natukene arutada.

Finantsid. Rahast rääkimine ei ole häbiasi. Arutage läbi, millised on teie sissetulekud ja väljaminekud, kes maksab kodulaenu ja kuidas plaanite jagada varasid lahutuse korral.

Sotsiaalelu. Vastandi tõmbuvad ja see võib alguses tunduda väga tore, aga abielus võib sellest probleem saada. Kui üks teist on ekstravert ja teine introvert, siis on teil palju tööd ees. Nii et rääkige omavahel, milline on teie ettekujutus ideaalsest nädalavahetusest? Kuidas suhtute sellesse, et üks teist läheb välja ja teine on samal ajal kodus?

Isiklik ruum. Kõik vajavad mingil hetkel natukene iseseisvust ja omaette olemist. Selgitage üksteisele, kuidas teie neid kahte sõnu mõistate. Kui palju aega on teile vaja, et olla omaette, sõprade või perekonnaga? Kas on mingid asjad, mida sulle meeldib üksi teha?

Tervis. Kes räägiks esimestel kohtingutel perekonnahaigustest? Mitte keegi ilmselt. Hiljem võiks sellest siiski natukene rääkida. Samuti peaks mõtlema selle peale, kas ja mida tähendab teie jaoks tervislik elustiil ja kas te olete selles osas ühel lainel.