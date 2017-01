Kolm lihtsat asja, mida lastele raha kohta õpetada

Kunagi ei ole liiga vara, et õpetada lastele, mis on eurode väärtus. Kust alustada? Siin on kolm olulist asja, mida lapsed võiksid teada, vahendab PureWow.

Kes senti ei korja, see eurot ei saa (sõna otseses mõttes)

Kõige lihtsam on anda lapsele klaasist purk, kuhu ta saab vaikselt oma raha koguma hakata. Miks mitte hoiukassa? Klaasist purk on efektiivsem, sest laps näeb, kuidas raha sinna koguneb. Iga euro kohta, mis laps teenib, kas taskuraha või sünnipäevakingitusena, aita tal sellest 20 protsenti arvutada ja lase tal see osa kassase panna. Kui tal on kogunenud juba üle viie euro, siis aita tal sendid paberraha vastu vahetada, siis ta näeb, kui palju on paberraha väärtus.

Koosta lapsega soovide nimekiri ja eelarve

Nii õpetad lapsele, kuidas seada eesmärke ja nende nimel vaeva näha. Hästi seatud eesmärk peaks hoidma last tegemast impulssoste ja kulutama oma raha mõttetutele asjadele. Julgusta neid üles kirjutama, mida nad osta tahavad ja aita neid tähtsuse järjekorda seada. Kui on aeg midagi osta, siis vaadake, kus te saaksite sama asja odavamalt või äkki on teil valitud poes sooduskuponge, nii õpivad nad raha kokku hoidma.

Iga kord ei pea poest midagi ostma

Õppetund on see, et iga kord, kui te lähete poodi, ei pea sealt väljuma uue mänguasjaga. Oletame, et lähete lapse sõbrale sünnipäevakingitust ostma, siis tuleb poekülastuse eesmärki pidevalt lapsele korrata. Kui laps näeb midagi, mida ta tahab, siis julgusta teda soovitud asja oma nimekirja lisama ja selle jaoks säästma.