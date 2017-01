Naised astusid rongis ülbitsevale mehele üheskoos vastu

«Mingi kutt ütles just metroos naisele, et ta ei tohi siin end meikida. Nüüd võttis vagunitäis naisi ette ja asusid end meikima,» kirjutas Twitteris kasutaja nimega Rosamundi. Seda säutsu on praeguseks edasi saadetud üle tuhande korra ning see meeldib rohkem kui 4000 inimesele, vahendab Metro.

Aastavahetuspidustustele sõitvad inimesed kuulsid, kuidas mees kommenteeris ühe naise tegevust, öeldes, et enda avalikult meikimine on «vulgaarne» ja ta ei tohiks seda teha. Tõelise kokkuhoiu ja ülbitsemisele vastuastumise märgina võtsid kõik vagunis olnud naised seda kuulda, hakkasid end meikima ning Twitteri vahendusel elasid neile kaasa tuhanded inimesed.

Metro küsis ka lugejatelt, mis nad arvavad, ons selline tegevus okei? 74 protsenti vastanutest arvas, et muidugi on, 7 protsenti pidas seda ebasobivaks ning 19 protsenti leidsid, et meigi kohendamine sobib küll.