Mis või kes on tegelikult süüdi, et talvised ilmad teevad vahel ka kõige tugevamad küüned hapraks ja käed krobeliseks? Sageli puutuvad inimesed talvisel ajal kokku uutlaadi murega – küüned on pehmed, haprad, vahel isegi kihistuvad ja murduvad ning käed on harjumatult kuivad ja karedad.