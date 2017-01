Kolm sammu, kuidas jääda õhtuti magama kiiremini kui kunagi varem

Olenemata sellest, et sul on head kavatsused õhtul kell kümme voodisse minna, ei pruugi kahjuks uni kohe tulla ja võib-olla vähkred enne veel paar tundi enne, kui päriselt magama jääd. Mida teha? Self Magazine ütleb, et järgi neid kolme sammu ja sa peaksid uinuma kiiremini ja olema hommikuti puhanum kui varem.

Kirjuta üles kõik asjad, mida sa pead järgmisel päeval tegema. Enne, kui lähed voodisse, on tarvis oma pea kõiksugu ebavajalikest mõtetest puhastada. Kui ärkad öösel üles, siis võid endale kinnitada, et sa oled homsete asjadega juba tegelenud ja ei ole mõtet nende peale enam öösel mõelda. Teisisõnu, kui sa kirjutad eelneval õhtul oma järgmise päeva eesmärgid üles, siis need ei hoia sind öösel voodis ärkvel. Üks tund enne magamaminekut lülita välja kõik tehnika. See tähendab seda, et vahetult enne uinumist ei tohiks enam vaadata töömeile või oma eksi sotsiaalmeediakontot, vaid vabasta ennast tehnoloogiaahelatest. Telefonist kiirgav valgus ei lase kehal normaalselt uinuda, vaid hoiab seda pingsalt ärkvel. Vali endale üks meelepärane õhturutiin, mis õpetab su keha, et nüüd on aeg magama minna. Eksperdid soovitavad näiteks lugemist, tassikese tee joomist, keele õppimist, kudumist, meditatsiooni või venitamist. Lõpuks ei ole vahet, mida sa teed, peaasi, et see sinu jaoks toimib.