Aleksei Budõlini kakskeelne perekond: kuidas ja mis keeles lapsed räägivad?

Meie pere on kakskeelne. Mina kasvasin eestikeelses keskkonnas ja kultuuris ning Aleksei venekeelses. Kuna minu vanemad olid mõlemad õppinud vene filoloogiat, siis kõik oma salajutud rääkisid nad vene keeles ja see tekitas minus alati suurt hasarti, et ära tabada, mida nad ometi seal omavahel seletasid. Enamasti oli see igav poliitika, kuid keel hakkas mulle külge, kirjutab portaalis Minu Pere judoka Aleksei Budõlini kaasa Ilona Toots.