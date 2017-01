Tinderietikett: neli raudreeglit, mida järgida

Sasha Brotnik kirjutab Thought Catalogis neljast reeglist, mida tema soovitab oma kogemuse põhjal tinderdades kindlasti järgida.

1. Ära unusta «parim enne» kuupäeva. Sul on umbes nädal, siis läheb see Tinderi-vestlus hapuks. Uute suhete kohtinguäpi vahendusel loomisel on üldiselt aktsepteeritud, et enne päriselt kohtumist tehakse kaks päeva kuni nädal «soojendust». See on kohtingurakendus, mitte sõprade leidmise äpp. Samuti pole see koht, kus üksildasena oma naistega suhtlemise oskusi parandada. See on kohtinguäpp, mille abil valida välja endale sobiv kohtingupartner.

2. Ole proaktiivne. See algab juba õigest sissejuhatusest. Võõralt inimeselt pole mõtet küsida, et kuidas sul läheb, sest vastus, mis ta annab, on täiesti mõttetu ja kontekstivaba («Hästi» on täiesti sisutühi, täpsem «Tulin just sõbrannaga kinost, nüüd teen süüa» samuti väga igav, kui sa inimest ei tunne). Kui vestlus on edukalt avatud ning jutu käigus on selgunud, et te üksteisele paistate meeldivat ning kokkusaamine on teemaks võetud, ole proaktiivne. Paku välja koht ja aeg, küsi telefoninumbrit.

3. Härrasmehelikkust ei tasu unustada. Tee plaan, kutsu tütarlaps välja – seda juhul, kui tüdruk ise seda plaani esimesena ei jõua teha, aga ära jää seda ootama. Vaata uuesti punkti üks – kui vestlus hakkab säilivustähtaega ületama, on aeg asjaga konkreetsemaks minna. Või kui sa juba oled ta välja kutsunud ja ta on nõus, siis ära jää mökutama.

4. Surnust äratamine. Te saite tuttavaks Tinderis, saite ka päriselus kokku, aga ükskõik, mis põhjusel – asi ei töötanud ning suhteks ei arenenud. Olgu, see on piinlik, aga seda juhtub. Kuid ära kasuta Tinderit selleks, et oma endine deidikaaslane üles otsida ja suvalisi asju küsida – kui ta sulle sõnumites või Facebooki kaudu ei vasta, siis eelda, et ta ei taha seda teha. Uuesti Tinderis teda tülitada on tobe. Lase minna.