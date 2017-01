Elustiilinipid, mis aitavad kontrollida stressi ja olla edukas

Tänapäeval on inimeste elutempo väga kiire ja sellega käib kaasas pidev stress, mis hakkab lõpuks tervisele halvasti mõjuma. Meil on tunne, et me peame kõike jõudma ja samal ajal hoidma oma stressitaseme võimalikult madalal. Tegelikult on võimalik stressi kontrollida või selleks valmis olla ja nii saad ka elus edasi liikuda, aga ennekõike pead seadma esikohale oma füüsilise ja vaimse tervise.