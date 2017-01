Kulmuhoolduse ABC: nõuanded kulmude koduseks hoolduseks

Tegelikult on võimalik ka koduse hoolitsusega enda kulmud veatuks teha ning selleks tuleb järgida vaid mõningaid nippe, millest räägib lähemalt WoW Studio omanik ning ilulooja Kristina Toome.

Millised on need nipid, mida järgida kodusel kulmude kitkumisel või korrastamisel?

Tuleks kindlasti jälgida, et kulmu algust ei kitkutaks liialt kaugele. Samuti tuleks jälgida, kuhu peaks jääma kulmu tipu koht ning kus peaks kulm lõppema. Kulmu algus peaks jääma nina väliskülje või silma alguspunktiga samale joonele. Kui võtta nina väliskülje ning silmaiirise väliskülje, siis saate koha, kus peaks asetsema kulmu kõige kõrgem koht. Kulm lõpeb vastavalt selle kohaga, kui võtta nina väliskülg ning silma lõpp punkt. Veel tuleks jälgida, et kulmu lõpp-punkt ei tohi asetseda madalamal kui kulmu alguspunkt. Tuleks tähele panna ka seda, et kulme ei kitkutaks liiga kitsaks — see on tänapäeval väga suur probleem, et kulmud kitkutakse liialt peenikeseks. Hiljem on väga raske neid taastada, see on küll võimalik pika aja jooksul. Kui kulmud liigselt ära kitkuda, tuleks võib-olla minna püsivamate laheduste juurde, nagu püsimeik või Microblading.

Kindlasti ei pea paika müüt, et kulme ei võiks ülevalt poolt kitkuda. Meie niiditame, vahatame ning kitkume kulme nii alt kui pealt, vastavalt sellele, kuhu on kulmujoon seatud.

Kuidas taastada enda kulme pärast liigset kitkumist?

Liigse kulmude kitkumise puhul on kindlasti esimene asi see, et tuleks hakata enda kulmu kasvatama. Tuleb süüa vitamiine ning toituda õigesti – kõik algab seestpoolt.

Millist värvi eelistada kulmude värvimisel koduses keskkonnas?

Kodusel värvimisel ma soovitaksin kasutada keemilist värvi, sest kui midagi peaks valesti minema, siis keemilist värvi annab paremini parandada ning naha pealt maha võtta. Henna värvi naha pealt maha saada nii lihtne ei ole. Kuid kui võrrelda keemilist ning henna värvi, siis kui klient oskab viimast õigesti kasutada, siis igal juhul soovitaksin hennat keemia asemel. Keemiline värv lõhub enda karva ning võtab karvalt elujõudu.

Kuidas kindlustada kodusel kulmude värvimisel veatu tulemus?

Käte värisemist inimestelt ära võtta ei saa, aga kindlasti võiks kasutada kulmu ümber kreemi või vaseliini, et värvi ei jääks naha peale. Kuigi, kui värvida keemilise värviga ning õigesti vahatada, siis vaha eemaldab naha pealt ka keemilise värvi. Samuti teevad seda desinfitseerijad. Samuti võib abiks olla värvieemaldi, kuid seda ma ei soovitaks ning ka meie ei kasuta seda enda töös, kuna tegu on väga korraliku keemiaga. Kuid värvi peale kandes võiks korrigeerida enda kulmu kuju vatitikuga.

Kindlasti võiks teada seda, kuidas kulmuvärvi kokku segada. Otsest juhist selleks pole, kuna igal värvil on selleks erinev juhis. Kuid üldjuhend on see, et kui on keemiline värv ning kreemjas vesinik, siis tuleks segada see üks-ühele ning kasutada tuleks kindlasti mõlemaid komponente. Veatu tulemuse saavutamiseks tuleks järgida eelnevaid punkte ning leida enda näojoontega sobiv kulmukuju. Jälgida kulmu algust, tipp-punkti ja lõpp-punkti. Edasi on tegelikult värvimise osa väga lihtne, kui sa tead milline peaks kulmu kuju olema.

Mis on see, mis paneb kulmukarvad kiiremini kasvama?