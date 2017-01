Kaloririkkad joogid, mis takistavad kaalukaotust

Inimese aju ei registreeri täiskõhutunnet jookidega samamoodi kui söökidega, sellepärast on oht valede jookidega endale lühikese aja jooksul väga palju kaloreid sisse juua. Women’s Health Magazine koostas nimekirja jookidest, mida võiks vältida või juua mõõdukalt.

Kohvijoogid

Kõik magustatud moccad, lated ja frapped, mida inimesed ihkavad, ei aita tegelikult kaalukaotusele kaasa. See ei tähenda, et sa peaksid kofeiinijookidest loobuma, neid saab teha ka ilma vahukoore ja siirupita. Selleks, et hoida kaloritel silma peal, võiks tellida lihtsalt tavalise musta kohvi ja soovi korral lisada sinna natukene piima.

Rasvatu piim

Uuringud on näidanud, et inimesed, kes tarbisid rasvavaba või ühe protsendilise rasvasisaldusega piima, võtsid ajapikku rohkem kaalus juurde, kui need, kes jõid täispiima. Viimane on tegelikult hea kaltsiumiallikas, mis aitab põletada rasvu ja ehitada lihast.

Jäätee

Ükskõik, kas sa ostad seda poest või tellid restoranist, siis võid peaaegu sada protsenti kindel olla, et sinna on lisatud suhkruid. Kui sa tahad veenduda, et see jäätee, mida sina jood, oleks tervislik, siis tee see kodus ise ja pigista sisse natukene sidrunit, et tee ei oleks nii kibe.

Mahl

Igasugused mahlad sisaldavad suhkruid, ka kõige looduslikumad neist. Kuna mahlas ei ole teisi toitaineid, nagu rasvad või valk, siis ei ole midagi, mis takistaks suhkru kiiret imendumist ja selle tulemusel on inimene hetkeks väga energiline, aga hiljem loid ja näljane.

Smuutit

Smuutidega on asi keeruline, sest neid tehakse tavaliselt juurviljadest ja puuviljadest, mis justkui viitaks sellele, et see on tervislik. Asi on kogustes, sest ühes smuutis võib olla korraga näiteks viis peotäit erinevaid juur- või puuvilju, aga tegelikult sa korraga nii palju neid ei tarbiks, kui nad ei oleks kokku blenderdatud. Smuutid võivad asendada ühte toidukorda, kui sinna lisada näiteks kreeka jogurtit, maapähklivõid või veerand avokaadot. Nii sisaldab smuuti vajalikke valke ja häid rasvu, mis täidavad kõhu ja ei tekita kohest näljatunnet.

Energiajoogid

Tervislik eluviis, sealhulgas piisav uni, peaks andma sulle piisavalt energiat ja sul ei tohiks tekkida tahtmine juua energiajooke. Viimased tekitavad hetkelise energiasööstu, aga hiljem oled veel väsinum ja näljasem, rääkimata sellest, kui palju suhkruid energiajoogid sisaldavad.