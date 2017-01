Zinaida Jurjevskaja – Tartust tõusnud ja Šveitsis kärestikku langenud täht

Euroopa kutsub

Aasta lõpul siirdus Zinaida oma esimesele tõelisele kontsertturneele. Algas see detsembris Berliinist ja otsekui komeet tõusis ta ka siin publiku lemmikute hulka. Berliini ooperiteater kiirustas temaga sõlmima lepingut. Ta laulis sellel laval kõrvuti oma aja kõige kuulsamate lauljatega nagu näiteks Beniamino Gigliga. Ühel etendusel, kui publik ei tahtnud oma ovatsioone kuidagi lõpetada ja nõudis aina uuesti lauljaid lavale ei tea mitmendat korda juba, laskus Gigli Jurjevskaja ette ühele põlvele ja laulis «O sole mio». Publiku vaimustusel polnud piire.

Sugugi vähem edukad polnud ka kontserdid teistes riikides: Hollandis, Soomes, Prantsusmaal. Ta sai kutsed esinemiseks ka Viini ja Milanosse, aga lauljatar ütles ära. Berliini ooperiteatris sõltus temast mõnede etenduste kassamenu. Ta ei osanud laulda poole jõuga ning pani igal kontserdil ja ooperietendusel endast välja maksimumi.

Just siis, oma kuulsuse seniidis, hakkasid lauljatariga toimuma kummalised asjad. Ta oleks pidanud olema rahul – tal oli publiku menu, arvestatav sissetulek, armastav mees, kuid just nüüd näis Zinaida kahtlema hakkavat oma võimetes. Talle tundus, et ta laulab halvasti ja kartis, et tal varsti kaob hääl. Teda kummitas mõte surmast ja kuhjunud väsimusega kaasnes ärrituvus ja närvilisus. Igapäevaelus lihtne, väliselt elurõõmus naine ei olnud siiski inimene, kes oleks oma sisemaailma kergelt avanud. Isegi mitte oma mehele.

Lõplik kokkuvarisemine

1925. aasta 29. novembril laulis Zinaida Jurjevskaja viimast korda Berliini ooperiteatri laval Wagneri ooperis «Jumalate hukk». Neli päeva hiljem pidi ta esinema soolokontserdiga Leipzigis. Naine tundis ennast haiglasena ja palus mehel saata fiktiivne telegramm, mis tulnuks otsekui Tartust ja teataks ema haigestumisest. Telegrammiga sai Jurjevskaja teatrist kaheksa päeva puhkust ja teatas Leipzigi, et ei saa esineda. Ta tahtis puhata ja Tartusse sõita, kuid kehva ilma tõttu lennukid ei käinud.

Siis siirdus lauljatar ootamatult Šveitsi, väiksesse Andermatti linna Alpides. Ta oli olnud seal suvel ning võimsad mäed, metsik loodus ja kärestikuline Reussi jõgi olid talle avaldanud kustumatut muljet.

Kuradisild Andermattis, Šveitsis / Mary Evans / Scanpix

3. detsembril peatus Jurjevskaja võõrastemajas Kroon. Õhtul, väga halva ilmaga, tugevas lumesajus ja mägedest puhuva külma tuulega, siirdus ta jalutuskäigule Kuradisilla juurde, öeldes eelnevalt võõrastemaja perenaisele, et ta õhtusöögile ei tule.

Numbritoast leiti hiljem raamatud, mida ta oli sel päeval lugenud: Lev Tolstoi «Anna Karenina», mille peategelane lõpetas elu teatavasti enesetapuga ja Mark Aldanovi ajalooline romaan «Kuradisild», mille tegevus toimus Suvorovi ja Napoleoni ajal neissamus paigus. Ärasõidu eel oli Jurjevskaja jätnud mehele kirja, milles palus talle andestada ja teatada kõigile, et tema surma põhjuseks oli südamerabandus. Lauljatar läks Kuradisillale ja viskus sealt käredavoolulise Reussi jõe kaljudele, olles enne proovinud endal läbi lõigata veene.

Jäises vees hästi säilinud lauljatari surnukeha leiti alles 1926. aasta kevadel, kui jõgi jääst vabanes. Ta maeti Andermattis. Õigeusklikku vaimulikku seal ei olnud, katoliku vaimulik keeldus pühitsemast enesetapjat. Lõpuks leiti luteri pastor.

Zinaida Jurjevskaja oli surres kõigest kolmekümne kolme aastane. «Kõikide mürkide hulgast on su oma hing kõige kangem» – neid Novalise sõnu korrati lauljatari nekroloogides tihti.