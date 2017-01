35 uusaastalubadust, mis aitavad raha säästa

Jõulud ja aastavahetusepidustused on läbi ning aeg on uueks alguseks, uuteks plaanideks ja lubadusteks. Kui oled kokku lugenud kõik kaotamist vajavad kilod, reisisihtkohad, kodused ja töised eesmärgid, vaata üle ka seis oma rahakotis. Siinkohal on abiks Laenukooli nimekiri uusaastalubadustest, mis aitavad parendada sinu rahalist seisu.