Uued tuuled kohtingumaailmas: suhteekspert annab nõu, kuidas just sel aastal kaaslane leida

Londonis elav suhteekspert, George Watts, ütleb, et naised ja mehed peaksid lõpetama muretsemise sellepärast, et nad on vallalised ning soovitab alati minna ka teisele kohtingule. Daily Mail vahendab kümme nippi, kuidas viimaks kaaslane leida.

Laienda oma sotsiaalset suhtlusringi. Mida see tähendab? Ära sea endale piire teatud kohtade või inimeste osas, kellega sa suhtled. Sa ei kohta kedagi uut, kui sa teed kogu aeg samade inimestega samu asju, mida iga nädal. Ära ole laisk. Watts väidab, et tänu tehnoloogiale oleme suhteliselt laisaks muutunud. Tänapäeval loodavad paljud vallalised ainult oma telefonide ja vastavate rakenduste peale, aga sellest ei pruugi kasu olla. Kohtu parem inimestega näost-näkku ja anna endast 200 protsenti, et olla edukas. Kui ta ei meeldi sulle, siis liigu edasi. Ei ole mõtet aega raisata, kui sa tead, et sellest ei saa asja. Watts selgitab, et tema kliendid on käinud ligi kahekümnel kohtingul enne, kui nad selle õige leidsid. Ole rahulik ja ära kahtle endas. Ära mõtle selle peale, mida ta sinust arvab, sest tema mõtleb täpselt sama moodi. Kasuta kogu oma energiat selle peale, et olla positiivne mitte negatiivne või endas kahtlev. Ära muuda ennast selleks, et leida see õige. Suhe peab kulgema loomulikult ja selleks pead sa olema 100 protsenti sina ise. Teine kohting on sama tähtis kui esimene. Jah, esimese kohtingu järgi saad sa aru, kas inimene läheb järjest avatumaks või hakkab endasse sulguma. Kui tundub, et pärast esimest kohtingut jäid veel mõned asjad õhku, mida sa tahaksid teada, aga sa ei oska täpselt öelda, mis asjad, siis lepi kokku teine kohting. Sa ei tea kunagi ette, võib olla tema ongi su elu armastus. Lase oma tuttavatel kosjasobitajat mängida. Ütle kõigile, kes on valmis kuulama, et sa oled vallaline ja valmis uute inimestega tuttavaks saada. Inimestele tegelikult meeldib mängida kosjamoori. Kui sa oled vallaline ja hea meelega ei oleks, siis ära varja seda, võib olla su sõbral on just sobiv sõber olemas. Leia endale mõni hobi või huviring, kus sa saaksid inimestega tutvuda. Kui sa tõesti ei suuda midagi välja mõelda, siis vali kolm suvalist uut hobi, millega võiks tegeleda ja pane ennast kirja. Armasta kõigepealt iseennast ja siis teisi. Enesekindlus on asja võti. Armasta ennast rohkem kui teisi. Enesekindlus paistab meie kehakeelest kaugele välja ja see on vastassugupoole jaoks väga atraktiivne. Peatu ja mõtle korraks, millist tulevikku sa tahad. Alateadvuses me hindame oma partnereid just selle järgi, kas nad oleksid meile sobilikud kaaslased kogu eluks. Samas ei tee me selle järgi ratsionaalseid otsuseid. Sa peaksid endalt küsima, kas selle inimesega kujutaksin ma oma elu kümne aasta pärast ette?