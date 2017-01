Jaanuar on tegelikult suurepärane kuu selleks, et päriselt ka ennast muuta, unistada ja uskuda jälle, et kõik on võimalik. Võta seda, kui võimalust, et parandada eelmisel aastal tehtud vead ja kasuta ära uue alguse jõudu, et liikuda oma unistuste suunas.